Ramón Díaz, do Corinthians, admite Flamengo superior, mas afirma: ‘ Temos chance’

Ramón Díaz, do Corinthians, analisou a derrota para o Flamengo no Maracanã, nesta quarta-feira (2), no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Ele reconheceu a superioridade adversária, mas lembrou que em Itaquera o Timão tem totais condições de vencer e avançar para a grande final.

“O resultado poderia ter sido mais amplo a favor do Flamengo, mas eles tiveram chances que não concretizaram. Nos deram a possibilidade de ganhar uma revanche. Creio que foi positivo porque poderia ter sido mais amplo. Tivemos três ou quatro chances, mas não aproveitamos. O resultado nos permite estar vivos para o que virá”, disse o treinador argentino, que ainda completou.

Veja como foi o jogo: Flamengo vence Corinthians na estreia do técnico Filipe Luís

“Eles foram muito superiores a nós no primeiro tempo. São um time tão grande quanto o Corinthians. Tivemos dificuldades, mas em casa será diferente. Eles aproveitaram bem, mas brigaremos pela classificação em casa. Lutaremos como sempre”, afirma Ramón, acreditando em sua equipe no jogo de volta.

Aliás, o Corinthians volta a enfrentar o Flamengo no dia 20 de outubro em Itaquera. Para garantir a vaga na final da Copa do Brasil, o Corinthians precisa vencer por dois ou mais gols de diferença em Itaquera. Em caso de triunfo por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro resultado favorece o time carioca.

