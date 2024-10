Ballack se posiciona sobre rumores de romance entre sua namorada e seu filho

O ex-meio-campista Michael Ballack viu seu relacionamento com Sophia Schneiderhan sofrer uma exposição abusiva. Principalmente pelos rumores de que sua companheira era antes namorada de seu filho, Emilio Ballack, que morreu em um acidente de quadriciclo, em 2021. O caso ganhou uma repercussão impactante, e o ex-jogador precisou se posicionar.

Ballack utilizou suas redes sociais para desmentir que havia um romance entre a sua namorada e o seu filho. Em seguida, ele frisou que vai entra com processo na Justiça contra os veículos de imprensa que disseminaram a informação.

“Devido às recentes reportagens da mídia, sinto-me obrigado a fazer o seguinte esclarecimento: a minha companheira de vida, Sophia Schneiderhan, não é ex-namorada do meu falecido filho nem era amiga dele”, detalhou Ballack.

“Tomaremos medidas legais contra estas inverdades e pediremos que respeitem a nossa privacidade”, acrescentou o ex-atleta, de 48 anos.

História falsa sobre o namoro

A teoria inverídica divulgada sobre o relacionamento do ex-meio-campista alemão de 48 anos é que houve uma aproximação com Sophia, após a morte de seu filho, de acordo com o jornal inglês “Daily Star”. Ballack e sua amada têm uma diferença de 25 anos, mas segundo pessoas próximas do casal, a situação não é um obstáculo.

Sophia, de 23 anos, é uma modelo conhecida na Alemanha e tem mais de 126 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela divulga conteúdos referentes ao seu estilo de vida, trabalhos e viagens. Aliás, no início de setembro compartilhou um passeio com Ballack, na ilha de Sylt, em território germânico. A publicação promoveu elogios ao casal.

Carreira de Michael Ballack

Michael Ballack foi um dos principais jogadores da Alemanha no início do século XXI. Seu auge foi entre 2002 e 2006, quando defendeu o Bayern de Munique. Ele também brilhou com a camisa do Bayer Leverkusen, além de uma passagem pelo Chelsea. Apesar de uma carreira de sucesso, Ballack enfrentou limitações devido ao grande número de lesões.

Pela seleção de seu país, disputou 98 jogos e marcou 42 gols. Ele disputou a final da Copa do Mundo de 2002, mas viu do banco o Brasil faturar o pentacampeonato mundial. Também disputou a Copa de 2006.

