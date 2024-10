Ryan deixa o Maracanã de muletas e tem suspeita de fratura

O Corinthians saiu com mais uma dor de cabeça, além da derrota para o Flamengo por 1 a 0, na quarta-feira (2), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Isso porque o volante Ryan deixou o estádio com o pé imobilizado e andando com o auxílio de muletas.

De acordo com Ana Carolina Côrte, médica do Corinthians, há uma suspeita de fratura no local. Assim, o jogador passará por exames nesta quinta-feira (3), data de reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava para saber a gravidade da lesão. Contudo, ele dificilmente terá condições de estar em campo neste sábado (5), contra o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Enquanto estava em campo, Ryan não demonstrou sinais de lesão e atuou normalmente até o final do primeiro tempo. Contudo, no intervalo, deixou o gramado para dar lugar para José Martínez. O jogador passou pela zona mista, mas não deu esclarecimentos sobre a lesão. O técnico Ramón Díaz também não tocou no assunto na entrevista coletiva.

Neste momento, Alex Santana, Talles Magno, Maycon, Ruan Oliveira e Diego Palacios estão no departamento do Corinthians. O clube espera contar com o máximo de jogadores possíveis para a reta final de temporada, especialmente na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.

