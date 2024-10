Fluminense teve virada emblemática sobre o Cruzeiro na arrancada de 2009

Fluminense se prepara para duelo com o Cruzeiro, no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Presente na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense se espelha em uma campanha de reação de quinze anos atrás para permanecer na elite do futebol brasileiro. Assim, em 2009, o time carioca chegou a alcançar a marca de 98% de chance de queda, porém em uma arrancada histórica evitou o rebaixameto e foi campeão no ano seguinte.

Naquela temporada, o duelo com o Cruzeiro foi um dos mais emblemáticos, quando a equipe de Laranjeiras contrariou todas as estatísticas e porcentagens. O confronto com a Raposa aconteceu no dia 1º de novembro, pela 33ª rodada, no Mineirão, e terminou com o triunfo tricolor por 3 a 2.

A maneira emblemática como tudo aconteceu transformou de vez o ânimo daquele elenco. Dessa forma, o Fluminense foi para o vestiário perdendo por 2 a 0, mas voltou com força total após as substituições do técnico Cuca. Com as entradas de Digão e Tartá nos lugares de Diguinho e Equi González, o time virou, com gols de Fred (2) e Gum.

Agora, restando onze partidas, o Tricolor encara o Cruzeiro, desta vez no Maracanã. É preciso salientar que a situação é mais favorável. Afinal, a diferença para o primeiro adversário fora da zona é de apenas um ponto, com direito a um jogo a menos. Naquele duelo com o time mineiro, em 2009, a diferença era de cinco. Logo depois, o time emendou triunfos sobre Palmeiras, Athletico, Sport, Vitória e empatou com o Coritiba.

Número mágico

Com 27 pontos, no momento, os comandados do técnico Mano Menezes necessitam de seis triunfos para alcançar o número mágico de 45 pontos. O Fluminense encara Cruzeiro, Flamengo (mando do rival), Grêmio, Fortaleza, Criciúma, Cuiabá e Athletico-PR (jogo atrasado) no Maracanã até o fim do Campeonato Brasileiro.

Fora de casa, porém, o Tricolor ainda mede forças com Vitória (confronto direto na briga contra o rebaixamento), Internacional, Athletico-PR e Palmeiras.

