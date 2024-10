Filme da Copa, bordões e clube do coração: relembre momentos de Cid Moreira no esporte

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos, vítima de insuficiência renal crônica, em Petrópolis. Dono de uma das vozes mais icônicas da televisão brasileira, o comunicador também deixou legado no meio esportivo – como, por exemplo, a famosa vinheta “Jabulaaaaani”.

Cid estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, para tratar de um quadro de pneumonia. O jornalista morreu por volta das 08h desta quinta-feira (3), vítima de insuficiência renal crônica.

Voz imortalizada de incontáveis vinhetas da TV Globo, Cid Moreira esteve envolvido com reportagens de Copa do Mundo e quadros esportivos do Fantástico entre outras contribuições para o Esporte Espetacular. O jornalista também protagonizou um dos momentos mais emocionantes do velório das vítimas do acidente aéreo com o avião da Chapecoense, em 2016.

Apaixonado por futebol, Cid Moreira se tornou um dos primeiros jornalistas a revelar publicamente seu clube de coração: o Botafogo. O time de General Severiano prestou homenagem ao comunicador em seu perfil oficial e o reverenciou “pelo trabalho inconfundível que marcou gerações”.

Hoje nos despedimos de Cid Moreira, um dos maiores nomes da TV e do jornalismo brasileiro. O Botafogo de Futebol e Regatas lamenta a partida de um grande ícone da comunicação, o reverencia pelo trabalho inconfundível que marcou gerações e deseja força aos familiares.

Copa do Mundo

Uma das primeiras relações de Cid Moreira com o esporte e, principalmente, com a Copa do Mundo ocorreu ainda em 1974. O jornalista deu voz ao filme ‘Futebol Total’, um documentário que imortalizou momentos da edição do torneio na Alemanha, com imagens da seleção local e da Canarinho.

Jabulaaaaani e a Copa de 2010

Impossível esquecer a vinheta que embalou o Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, na voz marcante de Cid Moreira. O jornalista transformou a simples menção à nomenclatura da bola, Jabulani, em um sucesso entre brasileiros ao pronunciá-la como “Jabulaaaani” durante as transmissões da TV Globo.

“Eu nem sabia o que era (Jabulani). Não imaginava que fosse repercutir tanto. Parece que está fazendo sucesso na internet também”, disse Cid em entrevista à época.

Sabe a fama que Mick Jagger carrega consigo de ser pé-frio? Obra de Cid Moreira também. O jornalista também emplacou esse bordão durante a transmissão da Copa do Mundo de 2010, após brasileiros associarem o cantor do Rolling Stones com as eliminações de seleções em que ele demonstrava torcida.

Profetas do Brasileirão

O Esporte Espetacular escolheu a voz de Cid Moreira para abrir o quadro “Profetas do Brasileirão”. Uma programação da Globo em que torcedores enviavam vídeos com palpites e previsões para os times, enquanto o repórter Régis Rösing mostrava durante a edição.

Velório da Chapecoense

O Brasil passou por uma das maiores tragédias da história do esporte no país em 2016, com o acidente aéreo da Chapecoense. Cid Moreira emocionou o público durante o velório das vítimas, na Arena Condá, ao ler o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, famosa passagem bíblica que fala sobre amor.

Cid Moreira e o futebol

Botafoguense de coração, Cid Moreira não se limitava a vivenciar só as experiências proporcionadas pelo clube. O jornalista, por exemplo, frequentava assiduamente a Vila Belmiro na época em que Pelé atuava com a camisa do Santos. O Peixe também está entre os times brasileiros que prestaram homenagem ao comunicador.

