ESPN amplia contrato do narrador Rogério Vaughan: ‘Muito satisfeito’

A ESPN anunciou que chegou a um acordo com o narrador Rogério Vaughan por uma extensão contratual por mais dois anos com o grupo Disney. Como ele está na emissora desde 1999, completa 25 anos trabalhando no canal.

Vaughan tornou-se o principal narrador da ESPN em 2024, especialmente após a saída de Paulo Andrade para o grupo Globo. Assim, o profissional normalmente vem sendo escalado em partidas importantes no ano em torneios internacionais. No caso tanto na Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Inglês e Espanhol.

“Estou muito feliz em renovar com a ESPN e dar continuidade nesse trabalho que vem sendo desenhado ao longo da minha trajetória profissional”, comemorou Rogério.

O profissional atua tanto em transmissões no canal da ESPN como também no serviço de streaming da Disney +. Ele já viralizou com narrações de gols do atacante Aubameyang, no período em que o gabonês atuava pelo Borussia Dortmund. A repercussão foi tamanha que o próprio jogador compartilhou o momento. Mais recentemente, o mesmo ocorreu com o meio-campista Jude Bellingham. Assim, no episódio, conseguiu emplacar o apelido de “Belligol” para o inglês.

Rogério Vaughan é natural da cidade de Santarém, no Pará, e possui em seu currículo a participação em transmissões dos canais ESPN em eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Bem como em campeonatos internacionais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook