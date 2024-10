Comemoração do técnico Filipe Luís em gol do Flamengo repercute entre os rubro-negros

A vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Corinthians, na noite de quarta-feira (2), marcou a estreia do técnico Filipe Luís no Rubro-Negro. A reportagem do Jogada10 esteve no Maracanã para acompanhar a partida e registrou o momento em que o treinador vibrou com o gol de Alex Sandro.

Como foi

O gol do Flamengo saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. Após receber passe de Bruno Henrique, o lateral-esquerdo chutou com força, sem chances para o goleiro Hugo.

Ao ver que a bola balançou a rede do gol do Corinthians, Filipe Luís se ajoelhou no gramado, em comemoração. Em seguida, ele deu um soco no ar, celebrando fervorosamente o gol. Jogadores que estavam no banco, como David Luiz e Ayrton Lucas, foram celebrar com o treinador.

Veja o vídeo

Gol anulado de Gabigol

O Flamengo ficou perto de aumentar a vantagem no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Afinal, Gabigol, aos 27 minutos do segundo tempo, teve um gol anulado por impedimento, com o auxílio do VAR. Mas, na comemoração, o camisa 99 foi comemorar com Filipe Luís, e levantou o treinador.

