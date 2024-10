Fluminense homenageia Fred, aniversariante do dia

O Fluminense utilizou as redes sociais para prestar homenagens ao ídolo Fred, que completa 41 anos nesta quinta-feira (3). No aniversário do ex-camisa 9, o clube também divulgou lista de alguns de seus feitos com a camisa tricolor.

Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense e o maior artilheiro em jogos oficiais pelo clube (atrás de Waldo Machado). Além disso, é o maior marcador da Copa do Brasil, da história do Brasileirão por pontos corridos e segundo maior artilheiro geral do Brasileirão.

LEIA MAIS: CBF confirma data de jogo atrasado entre Fluminense e Athletico

O ex-jogador teve duas passagens pelo Fluminense, aliás. A primeira, entre 2009 e 2016, quando saiu rumo o Atlético-MG. Após deixar o Galo, atuou novamente no Cruzeiro antes de acertar o retorno à Laranjeiras em 2020. Aposentou-se dos gramados em 2022, em jogo contra o Ceará, no Maracanã.

Ao todo, Fred disputou 382 jogos pelo Flu, marcando, assim, 199 gols e 42 assistências. É bicampeão brasileiro (2010 e 2012), bicampeão carioca (2012 e 2022) e campeão da extinta Primeira Liga (2016).

Recentemente, voltou ao clube como diretor de planejamento esportivo, mas saiu em agosto deste ano. No período, participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Libertadores (ambos em 2023), além da Recopa Sul-Americana, em 2024.

Veja a arte do Fluminense parabenizando Fred

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.