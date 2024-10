CBF marca partida entre Atlético e Grêmio para a próxima quarta-feira

A CBF confirmou, nesta quinta-feira (3), a data para o jogo atrasado entre Atlético-MG e Grêmio, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade marcou o duelo para a próxima quarta, dia 9 de outubro. O duelo havia sido adiado por conta das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul.

Dessa maneira, o Galo vai receber o Imortal na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h30 (De Brasília). É o jogo que antecede o Gre-Nal, que está marcado para sábado (19).

O confronto será no meio da Data Fifa. Assim, as duas equipes devem entrar desfalcadas de jogadores que estarão a serviço de suas seleções, como é o caso de Villasanti (Paraguai) e Soteldo (Venezuela), do lado gaúcho, e Guilherme Arana (Brasil), Junior Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador), no Galo.

Por outro lado, o Grêmio vai para o confronto contra o Fortaleza com quatro jogadores pendurados: Diego Costa, Du Queiroz, Reinaldo e João Pedro. Caso sejam advertidos, não enfrentarão o Atlético-MG. Contudo, estarão aptos a entrar em campo diante do Internacional na rodada seguinte, também pelo Brasileirão.

Depois do compromisso contra os mineiros, o Tricolor Gaúcho terá cumprido todos as suas partidas atrasadas. No único embate entre as equipes até aqui na temporada, o Grêmio sofreu derrota de virada por 3 a 2, na Arena. Atualmente, o Imortal é o 13º colocado, com 32 pontos e apenas quatro de distância para o Z4. Ou seja, um resultado positivo diante do Atlético é essencial para a equipe ter um respiro na luta contra o rebaixamento.

