Grêmio encerra preparação, e Renato define time para enfrentar o Fortaleza

Caíque ganhará mais uma chance como titular do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/GREMIO FBPA)

O Grêmio encerrou sua preparação para enfrentar o Fortaleza nesta sexta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho confirmou Caíque como titular na meta na vaga de Marchesín, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outra novidade é a volta de Soteldo, após desgaste físico. A informação é do jornalista Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha.

O técnico Renato Gaúcho utilizou o treinamento desta quinta-feira (3) para esboçar o time que vai a campo contra o Fortaleza. Assim, o comandante trabalhou situações de jogo usando jovens da base para simular o adversário.

Além do goleiro Marchesín, Renato não poderá contar também com Villasanti, que também está suspenso, assim como Monsalve. No meio de campo, Dodi deve ganhar a vaga de titular ao lado de Pepê.

Dessa maneira, o Grêmio deve ir a campo com a seguinte escalação: Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Grêmio terá reforços no banco de reservas

Para o banco de reservas, Renato também ganhou novas opções. Afinal, Pavón e Fábio estão liberados pelo departamento médico e devem ser relacionados para enfrentar o Fortaleza. No entanto, Jemerson e Rodrigo Ely seguem fora de combate.

O Imortal tem quatro jogadores pendurados: Reinaldo, Diego Costa, João Pedro e Du Queiroz. Se forem advertidos novamente, estarão fora do duelo contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (9).

Na beira do campo estará o auxiliar Marcelo Salles. Afinal, Renato vai cumprir o último dos quatro jogos de suspensão impostos pelo STJD.

Grêmio e Fortaleza medem forças às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.