São Paulo renova com artilheiro da base; veja valor da multa rescisória

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (3) a renovação de contrato de uma de suas joias da base. Trata-se de Ryan Francisco, artilheiro da equipe sub-20. O compromisso do atacante era válido até janeiro de 2026 e foi ampliado até agosto de 2028.

A assinatura do novo vínculo também fez a multa rescisória aumentar. Agora, para clubes de fora do Brasil, está em 60 milhões de euros (cerca de R$ 362 milhões).

Ryan Francisco já marcou 31 gols somente este ano: três na Copa São Paulo, cinco no Dallas Cup, um na Copa do Brasil Sub-20, nove no Paulistão Sub-20 e outros 13 no Brasileirão Sub-20. Em 2023, foi o artilheiro da categoria sub-17 ao marcar 45 vezes.

O Tricolor tem como objetivo integrar o jovem atacante no elenco principal em 2025, para que ele possa se adaptar o mais rapidamente aos treinamentos do time profissional.

