Trezeguet é acusado pela ex-mulher de abusos e atraso da pensão

A ex-mulher de David Trezeguet entrou na Justiça da Espanha contra o ex-jogador para cobrar o pagamento de pensões alimentícias atrasadas e ‘episódios de abuso’. Belén Cosimo deu entrada no processo no tribunal de Madrid, onde ela vive com o filho do casal há dois anos.

Desde 2022, quando o então casal colocou um ponto final na relação, o campeão do mundo pela França em 1998 tem reduzido ‘unilateralmente’ o repasse financeiro para o sustento do filho de 7 anos, segundo a ação movida por Cosimo. De acordo com o jornal El Mundo, que teve acesso ao processo, o ex-atacante de clubes como Juventus, Mônaco e River Plate obteve um patrimônio de mais de 140 milhões de euros (quase R$ 840 milhões, na cotação atual). Atualmente, Trezeguet trabalha como treinador, colaborador da Fifa e promotor de marcas de esportes e de relógios.

Segundo Cosimo, a decisão de fazer a denúncia veio após viver um período de “vergonha e medo”. Depois de mudar-se para Madri com o filho e obter um emprego no aeroporto de Barajas, a ex-mulher do jogador relata que começou a ser sufocada financeiramente por Trezeguet. O francês, inclusive, retirou o cartão de crédito italiano dela, base do sustento mensal do filho. Desde agosto de 2023, Trezeguet não paga o aluguel do apartamento onde moram o filho e a ex-companheira, de acordo com o jornal espanhol.

Mudança de postura da ex-mulher de Trezeguet

A mudança de postura de Belén foi motivada pela busca de regular as relações entre os pais e os filhos, além de determinar qual o valor real da pensão a ser pago. "Houve abusos psicológicos e verbais, mas não denunciei na ocasião, embora guarde algumas das mensagens que ele me enviou. Eu não poderia continuar assim pelo bem-estar e pela saúde física do meu filho e pela minha. Era ele ou eu. (…) Ele não me deixou trabalhar, até me disse que, se não fosse ele, eu seria caixa (de vendas). Minha autoestima foi destruída, e eu não poderia criar meu filho dessa forma. Essas são as consequências que estou pagando. O problema é que não sou eu que estou pagando, mas sim o meu filho", relatou. Distância de Trezeguet em relação ao filho Sobre a relação entre Trezeguet e o filho, Belén disse que eles chegam a ficar meses sem se ver. Ainda assim, ela afirma que o ex-marido tem condicionado a retomada de pagamentos à reconciliação do casal. "Ele me diz para voltar, que a minha vida Disney acabou e que estas são as consequências de ter me separado. Não acreditei que iria deixar de pagar. Eu estou muito preocupada com meu filho, que não posso colocar no meio disso", relatou. O ex-casal se conheceu no período em que ele jogou no futebol argentino, pelo River e pelo Newell's Old Boys. Na época, Belén largou o emprego para seguir com Trezeguet rumo a Índia, onde ele defendeu o Pune City, sua última equipe. Posteriormente eles seguiram para Turim, onde ele trabalhou como embaixador da Juventus. Fim do relacionamento entre Trezeguet e Belén Na acusação, Belén diz que o relacionamento acabou 'após vários ataques abruptos por parte do ex-jogador'. Em 2017, 'a convivência mudou' após o nascimento do filho. De acordo com a ex-mulher de Trezeguet, frustrações no trabalho e saídas noturnas geravam discussões com o francês, que a insultava. "Eu era como se fosse seu assistente, acompanhava-o em tudo. Agora, isso mudou quando engravidei do meu filho, porque claramente quando há um filho as prioridades mudam. Não há dúvida de que Trezeguet é uma figura e teve muitas pessoas que o seguiram. Mas o comportamento dele fora e dentro de casa não foi o mesmo, principalmente por conta de um jogo perdido, um campeonato não vencido. Tudo isto repercute muito em casa", relatou.