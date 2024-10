Grêmio x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão terá sequência nesta sexta-feira (4) com mais uma partida. O Grêmio, 13º, recebe o terceiro colocado Fortaleza, na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 29ª rodada, a partir das 21h30 (de Brasília).

A partida marcará a primeira na Arena com capacidade aumentada. Nesse sentido, 32.500 ingressos foram colocados à venda. É a maior do estádio desde as enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere pelo sistema Pay-Per-View.

Como chega o Grêmio

Vindo de dois jogos sem vencer, o Grêmio chega com desfalques para receber o Fortaleza. Afinal, o goleiro Marchesín, o volante Villasanti e o meia Monsalve estão suspensos. Os dois primeiros levaram o terceiro amarelo da série contra o Botafogo, no último compromisso gremista. Já o terceiro recebeu cartão vermelho após entrar ao longo do duelo. Dessa forma, os três estão fora.

No gol, o técnico Renato Portaluppi possuía dúvida. Caíque e Rafael Cabral brigavam pela vaga, com o primeiro sendo o favorito a começar. Adiante, Dodi ganha a posição de Villasanti. No ataque, o comandante ganha reforço, já que Soteldo está recuperado de lesão e deve começar jogando. Rodrygo Ely, Jemerson e Pavón também estão recuperados e devem ser relacionados.

Em 13º, o Grêmio pode se afastar ainda mais da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe gaúcha tem 32 pontos, quatro a mais que o Corinthians, primeiro time dentro do Z4. Caso vença, pode, dessa forma, subir duas posições.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza também tem desfalques e reforços. O zagueiro Brítez e o ponta Marinho estão suspensos e sequer viajaram à capital do Rio Grande do Sul. Tinga entra no lugar do argentino. Já Yago Pikachu é o escolhido a entrar na vaga do atacante.

Quem está de volta é o artilheiro Lucero, além do volante Zé Welison. Ambos cumpriram suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá e, assim, estão liberados. A tendência é que ambos sejam titulares, com Lucero tomando a vaga de Renato Kayzer. Para o retorno de Welison, quem deve sair é Kervin Andrade.

GRÊMIO x FORTALEZA

Brasileirão-2024 – 29ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: sexta-feira, 04/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Kannemann, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Pepê, Soteldo, Cristaldo e Edenilson; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Zé Welisson, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)

