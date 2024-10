Presidente do Atlético fala sobre 2025: ‘Fazer o dever de casa’

Sérgio Coelho é homem forte do futebol do Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

O Presidente do Atlético, Sérgio Coelho, ressaltou que o trabalho do Galo para a próxima temporada está a todo vapor. No entanto, ele garantiu que é preciso ter os pés no chão e diz que tudo dentro do clube é com bastante diálogo.

“É um dever de casa que fazemos todo o dia. Estou sempre com o Victor, nosso diretor, e com o (Rodrigo) Wéber, nosso gerente. Temos este planejamento, sabemos o que queremos fazer, mas não posso dizer, claro. Tudo o que acontece no Galo é pensado. Não podemos fazer nada com a cabeça quente, sem avaliar e sem discutir. A medida que atletas forem chegando ou saindo, o que é normal numa mudança de ano, vocês saberão”, destacou Coelho em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

O mandatário atleticano, aliás, ainda falou sobre responsabilidade dentro do clube e agora os gastos são bem avaliados e com bastante responsabilidade.

“Temos um orçamento. Tudo o que fazemos, compra ou renovação de jogador. Inclusive vamos cumprir o orçamento de 2024. É preciso que os clubes tenham responsabilidade. No passado, vimos no próprio Galo, que pagamos muito. Só de Fifa, foram quase R$ 200 milhões gastos por ex-presidentes e tivemos que pagar. Isso não pode continuar. O Atlético parou. Simples assim”, finalizou.

O Galo, afinal, volta a campo no sábado (5), às 16h30 (de Brasília), contra o Vitória, em partida do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.