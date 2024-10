Volta Redonda conquista acesso à Série B com destaque do lateral Sanchez

No último sábado (28), o Volta Redonda garantiu seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência, após vencer o Botafogo-PB por 2 a 1. Dessa forma, a vitória veio contra o primeiro colocado da primeira fase, consolidando a força da equipe na competição. O lateral-esquerdo Sanchez foi um dos grandes destaques da campanha. Agora, o Voltaço enfrentará o São Bernardo fora de casa para definir, portanto, o primeiro lugar do grupo e conhecer seu adversário na semifinal.

Assim, com 15 de 24 partidas possíveis na Série C, o jogador esteve presente em 8 das 12 vitórias da equipe. E, nessas partidas, o Volta Redonda atingiu um aproveitamento de 62% com ele em campo. Sem o atleta, o aproveitamento cai para 55%, evidenciando sua importância no elenco.

LEIA MAIS: Estreia de Filipe Luís à frente do Flamengo repercute na Espanha

“Logo após o estadual, fizemos uma inter-temporada muito boa, que nos fortaleceu e nos deu confiança para iniciarmos bem a Série C. Já obtivemos bons resultados nos primeiros jogos e mantivemos uma regularidade alta durante a primeira metade do campeonato. Conseguimos iniciar o quadrangular da melhor maneira, com imposição dentro de casa e já mostrando que estávamos preparados para brigar pelo acesso. Todos nós tínhamos esse objetivo em mente, além de querer estar na história do clube, um acesso como este valoriza a todos nós. Eu particularmente já tive um acesso de Série C para Série B com o Vitória-BA e sei o quão importante é para nossa carreira.”, comentou Sanchez.

Sanchez também se destaca ofensivamente

Além de sua liderança dentro de campo, Sanchez também tem contribuído ofensivamente. Ele é o lateral-esquerdo com mais gols na competição (2), ambos marcados em momentos decisivos. Ele é o 7º jogador da equipe com melhor aproveitamento de passes (77%). Além disso, o 5º com mais bolas longas por jogo, o 6º em interceptações e o 4º em cortes por partida, de acordo com o Sofascore. Assim, esta é a temporada mais produtiva de sua carreira, com mais gols e assistências.

“Estou muito feliz. Desde o início do ano venho apresentando um bom rendimento dentro de campo, ajudando a equipe com gols, assistências e com minha experiência, que até me cobram de certa forma, de exercê-la mais vezes fora de campo. Está sendo um ano que mantive uma regularidade alta de boas partidas e ajudando minha equipe nesse acesso desde o início do campeonato. Me sinto bem e vou continuar lutando para conquistarmos os troféus que temos em disputa.” , concluiu o lateral.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.