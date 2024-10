Atual campeão, Cruzeiro vence e elimina o Coimbra pela Copa do Brasil Sub-20

Cruzeiro x Coimbra - Copa do Brasil sub-20 - (crédito: Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Cruzeiro passou sufoco, mas derrotou o Coimbra por 3 a 2, em duelo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Com esse resultado, o clube, atual campeão da competição, garantiu a vaga para a próxima fase.

Os gols do time mineiro foram marcados pelo zagueiro Pedrão e pelo meio-campista Jhosefer, que balançou a rede duas vezes. O confronto mineiro, com mando de campo da Raposa, ocorreu no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, nesta quinta-feira (3).

Nas oitavas de final, o atual campeão enfrentará o Cuiabá. A partida está marcada para o dia 16 de outubro. O time do Mato Grosso chegou até essa fase após eliminar o Gama, de Brasília.

Regulamento Copa do Brasil

A competição reúne 32 equipes, compostas pelas 27 campeãs estaduais Sub-20 e pelas cinco vice-campeãs das federações mais bem colocadas no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Como o clube celeste parou na semifinal do Campeonato Mineiro de 2024, não disputará a Copa do Brasil em 2025.

