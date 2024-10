Brasília cai diante do Vasco e disputará terceiro lugar do Torneio Abertura

Brasília esteve à frente no placar, mas cedeu diante da reação vascaína no último quarto - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Em mais um dia de muito basquete na capital federal, desta vez, não deu para o Brasília. O time da casa perdeu para o Vasco por 78 x 80, nesta quinta-feira (3/10), no Ginásio Nilson Nelson, e vai para a disputa do terceiro lugar no Torneio de Abertura do NBB, novidade da temporada 2024/25.

Apesar do jogo parelho, decidido no último minuto, a derrota coloca os brasilienses para uma revanche contra o Flamengo, nesta sexta-feira (4/10), às 17h30. A entrada do público é gratuita mediante retirada na plataforma Sympla e o canal da liga no YouTube transmite.

A vitória do cruzmaltino, que pega o Minas na final, às 20h, passou muito pelas mãos de Rafael Paulichi, cestinha da equipe com 17 pontos, oito deles no último período. Ainda assim, o maior pontuador da noite foi dos mandantes, com 24 pontos de David Nesbitt. Daniel Von Haydin também foi destaque, autor de um duplo-duplo de 15 pontos e 13 rebotes.

O placar permaneceu acirrado durante a partida inteira, sem que nenhum time abrisse mais de cinco pontos de vantagem. O momento decisivo veio à apenas 15 segundos do fim, com o jogo empatado. O Brasília optou por fazer uma falta proposital, mandar o adversário para a linha do lance livre e ter a última chance de vencer. No entanto, o time errou o arremesso final.

“Nosso jogo não foi dos melhores, podemos fazer mais que isso. Foi decidido nos detalhes, foi uma tática fazer a falta e tivemos a bola para ganhar o jogo. Não foi isso que decidiu a partida, mas faz parte. Nosso pensamento é o mesmo de todos os jogos, entrar para ganhar. Estamos trabalhando há dois meses e vamos entrar para dar a vida e conseguir um bom resultado contra o Flamengo”, analisou Lucas Lacerda, armador do Brasília.

O resultado manda o Vasco para a decisão contra o Minas, que mais cedo venceu o Flamengo por 82 x 75, com 19 pontos e 15 rebotes de Alexandre Paranhos. “A gente sabe a importância desse torneio para a preparação das equipes que não têm estadual para jogar. Estar em uma final, ainda por cima, é melhor ainda. Sabemos que é começo de temporada, mas a postura é inegociável, é algo que conversamos todo dia. Quando vestimos essa camisa, tem que entrar em quadra para ser vencedor e queremos isso. Essa final vai representar muito isso, o início de um processo para subir o nível da nossa equipe”, projetou o pivô.

Os compromissos do basquete no DF não se resumem apenas à final. A sexta-feira começa às 15h, com a disputa de quinto lugar entre Botafogo e Caxias. Depois, às 17h30, é vez de Flamengo e Brasília por uma vaga no pódio e aquecimento para a partida entre Vasco e Minas. Já a estreia do NBB está marcada para 12 de outubro.

O jogo

As equipes demoraram para pegar o ritmo após a bola subir. Os dois lados abusaram das faltas e erraram mais do que deveriam, até os ataques começarem a encontrar os melhores caminhos para a cesta. Do lado do Brasília, a solução era David Nesbitt. O pivô de Bahamas foi perfeito da linha do lance livre e dentro do garrafão, sendo responsável por 12 pontos no quarto inicial. Pelo Vasco, a alternativa foi apostar mais nas jogadas individuais, com Jamaal, Scheuer e Diego passando dos 5 pontos cada, mesmo com poucas assistências.

A igualdade entre os dois lados estava representada no placar. A primeira parcial terminou empatada por 21 x 21 e a segunda seguiu o mesmo padrão. Ambas as equipes seguiram com o aproveitamento ruim, especialmente pelas defesas mais encaixadas, e foram para o intervalo iguais em 37 x 37.

A situação só foi mudar já no final do terceiro quarto. Reforço vindo do Cerrado, o ala Daniel Von Haydin somou 10 pontos para os donos da casa, porém, do outro lado, o Vasco emendou uma sequência de sete pontos sem resposta nos últimos segundos e conseguiu abrir vantagem magra, de 54 x 59.

Os últimos 10 minutos fizeram os torcedores das duas equipes ficarem animados. Os donos da casa não demoraram para encostar no placar e a partida ficou a apenas uma posse de diferença até o fim. Empatados por 78 x 78 com apenas 15 segundos no relógio, o Brasília optou por fazer uma falta proposital e mandar Humberto para a linha do lance livre. O atleta vascaíno acertou ambos e deixou a bola do jogo na mão dos mandantes, mas Lucas Lacerda errou o arremesso e sacramentou a derrota por 78 x 80.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini