Mano elogia postura do Fluminense e acredita em nova retomada

O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Mano Menezes destacou a postura do time, depois de uma sequência de três derrotas na competição. Além disso, explicou as mudanças que iniciou o jogo, como Manoel e Victor Hugo.

“A equipe teve comportamento de jogo importante. Era o que, conversando entre a gente, nos faltou. Tivemos coragem de marcar na frente. Tivemos posicionamento na maior parte dos casos para inibir o adversário. Isso deu um pouco de confiança para a equipe”, destacou o treinador.

Mano mais uma vez afirmou que o placar desta quinta-feira mostrou que a equipe precisa deixar de lado algumas individualidades e jogar coletivamente em um só tom.

“Precisamos estar todos muito próximos, se ajudando bastante, com humildade, pouca vaidade, competir todo o jogo como competimos hoje. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar ao nosso lado com mais paciência. Não temos medo de cobrança. Vamos trabalhar para que seja melhor sempre”, destacou.

Agora, o Tricolor tem duas semanas de descanso durante a Data Fifa antes de voltar a jogar. Enfrenta o rival Flamengo no dia 17 de outubro, às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja outras respostas de Mano Menezes:

Outros trechos da coletiva de Mano

Jejum de vitórias: “A gente tem um pouco de experiência nisso. Já viu que quando uma equipe está muito mal colocada como estávamos, você consegue muitas vitórias, depois vem um jejumzinho. Ninguém gosta. Aconteceu com a gente também. Era importante dar uma resposta em termos de resultado hoje porque é a reta final do que temos que fazer para nos colocar melhor no campeonato.”

Mudanças no time: “Não vou me omitir de tomar as decisões eu preciso tomar por estar sendo vaiado por estar sendo cobrado. Está na moda a gente tem que entender que é assim. Agora todo mundo pensa que pode tirar todo mundo a hora que quer. Mas a gente tem uma boa contribuição para dar para a equipe nessa hora de pressão extrema. Já passamos muitas vezes por isso, se não tivesse capacidade para estar aqui poder entender esse processo todo, não tinha aceitado o convite para dirigir o Fluminense nas circunstância que estava.

Vantagem por conhecer Diniz: “Eu não vejo vantagem nem desvantagem. Exatamente por isso. O time conhece o técnico, mas o técnico conhece também o time. Acho que o futebol não basta você conhecer o que o outro faz. Se ele fizer bem é difícil neutralizar.”

