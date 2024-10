Corinthians terá quatro jogos seguidos na Neo Química Arena

O Corinthians segue vivo em três competições na temporada. Apesar de estar brigando pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a equipe está na semifinal da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, assim sonhando com um título no ano. Para alcançar seus objetivos, o Timão se apega a força da Neo Química Arena e uma sequência de jogos ao lado do seu torcedor.

Afinal, as próximas quatro partidas do Corinthians será disputada na Neo Química Arena. Começando com dois jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro, principal competição da equipe na temporada. Neste sábado (5/10), às 19h, o Timão encara o Internacional, pela 29ª rodada da competição.

Depois da Data-Fifa, o Timão volta a atuar pelo Brasileirão, desta vez contra o Athletico Paranaense, pela 30ª rodada do torneio de pontos corridos. Apesar de estar indo bem nos mata-matas, o técnico Ramón Díaz já disse mais de uma vez que o foco é na competição nacional, por conta da situação do Corinthians na tabela.

Após o embate contra o Furacão, o Alvinegro terá pela frente o Flamengo. O embate acontece no dia 20 de outubro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão perdeu por 1 a 0 no Maracanã e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um tento para levar a partida para os pênaltis.

Por fim, o Corinthians inicia sua batalha por uma vaga na final da Sul-Americana no dia 24 de outubro. O Timão encara o Racing, pelo jogo de ida da semifinal da competição continental, tentando levar uma vantagem para a Argentina.

