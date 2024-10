Memphis vive expectativa de ser titular pela primeira vez no Corinthians

Memphis Depay pode ser titular pela primeira vez no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians se prepara para o duelo contra o Internacional neste sábado (5), às 19h, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Ramón Díaz pode promover uma grande novidade no time titular. Afinal, Memphis Depay pode começar um embate com a camisa alvinegra pela primeira vez.

Sem Romero, suspenso, e Talles Magno, ainda machucado, o holandês vira primeira opção para começar como titular ao lado de Yuri Alberto. O camisa 9 começou o duelo contra o Flamengo, na Copa do Brasil e também deve ser titular contra o Internacional.

O que coloca Memphis como um possível titular é o período de preparação que o holandês teve para esta partida. Afinal, o atacante não pode disputar a Copa do Brasil e não viajou para o Rio de Janeiro. Assim, ele permaneceu a semana inteira no CT Joaquim Grava aprimorando sua forma física e trabalhando com os jogadores não relacionados.

Na programação, além de atividade na academia, o atacante fez um trabalho de campo para manter a evolução gradativa de trabalho. O objetivo do Corinthians é tê-lo como titular na reta final da temporada, especialmente depois da Data Fifa.

Ramón Díaz ainda vai definir titularidade de Memphis

Contudo, a titularidade de Memphis vai depender do técnico Ramón Diaz. O treinador vai comandar a única atividade para o duelo contra o Internacional nesta sexta-feira (4) e definir o time titular. O Timão está na 18° colocação, com 28 pontos e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

