Saiba quanto o Botafogo recebeu no jogo contra o Grêmio, em Brasília

Torcida do Botafogo exibe mosaico no Mané Garrincha - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

O Botafogo recebeu uma cota fixa para levar o embate contra o Grêmio para Brasília, no Estádio Mané Garrincha. O valor que o Glorioso arrecadou para jogar na capital federal é R$ 750 mil, segundo o borderô da Confederação Brasileira de Futebol CBF. A cifra representa o terceiro maior lucro do clube com bilheteria no Campeonato Brasileiro. O duelo no Distrito Federal fica atrás apenas dos jogos contra Palmeiras (R$ 902 mil) e Corinthians (R$ 756 mil), ambos no Estádio Nilton Santos. A bola rolou no último sábado (28), pela rodada 28 desta edição do torneio nacional. O placar permaneceu inalterado até o fim.

Em relação à venda de entradas, o lucro foi de R$ 2.998.881,03. Empresa responsável pela organização da partida entre Botafogo e Grêmio, a Metrópoles Sports ficou com pouco mais de R$ 2 milhões. O Botafogo e a Ferj (Federação do Estado do Rio de Janeiro) ficaram com R$ 172.610,65.

O duelo entre o Glorioso e o Tricolor registrou um público de 30.735 espectadores. A renda bruta do Mané Garrincha foi de R$ 3.626.255,00.

A partida saiu do Engenho de Dentro para Brasília por conta de um acordo entre os clubes. Para o Grêmio, sem a sua arena, não ter o calendário mais prejudicado pelas enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul, os clubes definiram que os dois encontros seriam em campos neutros. Assim, no primeiro turno, o Botafogo encarou o Imortal, em Cariacica (ES), no Kléber Andrade. Os cariocas venceram por 2 a 1.

