Globo assegura maior audiência da Copa BR no ano com Flamengo x Corinthians

Flamengo saiu na frente do Corinthians em confronto de ida pelas semifinais da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A Globo assegurou a sua maior audiência no ano com a Copa do Brasil, na última quarta-feira (2), na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais do torneio, no Maracanã.

Estrategicamente, a emissora solicitou à CBF a exibição deste duelo em horário nobre, com o objetivo de aproveitar a audiência. Afinal, a partida entre Flamengo x Corinthians recebe o apelido de “Clássico dos Multidões”, pelos clubes serem donos das duas maiores torcidas do país.

Segundo os dados da Kantar Ibope Média, que o portal “Uol” teve acesso, a partida teve média de 30 pontos no Rio de Janeiro e 51% de acesso dos aparelhos televisivos durante a exibição do confronto. O auge foi de oito pontos, o que representa um crescimento de 36%, um resultado acima da média no estado.

Já em São Paulo, a média de audiência foi de 26 pontos, com 46% das televisões na região. Assim, o resultado foi acima de 18% média, além de quatro pontos a mais. A partida teve a narração de Luis Roberto

Aliás, a exibição da partida de volta será novamente pelo canal, às 16h, no dia 20 de outubro, um domingo.

Globo não teve transmissão exclusiva

A propósito, a transmissão do jogo ocorreu também por SporTV na TV fechada, além de Premiere no pay-per-view, ambos também do Grupo Globo. O clássico também passou na Amazon Prime Video, no streaming.

A exibição da outra semifinal da Copa do Brasil também teve a transmissão do streaming e da TV fechada. O Atletico venceu o Vasco de virada por 2 a 1, na Arena MRV, também na última quarta-feira (2). A segunda partida ocorre no dia 19, um sábado, às 18h30, em São Januário.

