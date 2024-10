Filha de Romário anuncia fim do casamento com jogador de futebol

Dada Favatto, de 27 anos, uma das filhas de Romário, anunciou o término do casamento com o jogador de futebol Fábio Henrique. O relacionamento do casal ultrapassou os cinco anos e ainda por cima permitiu que eles tivessem uma filha: Maria Eduarda, de um ano.

Mesmo com a separação, a filha de Romário assegura que a decisão ocorreu de maneira amigável. Ou seja, eles mantêm uma boa relação e continuam se seguindo nas redes sociais. Assim, as fotos juntos, como uma família, estão preservadas.

“Terminamos amigos tem mais ou menos um mês. Temos a Dudinha, então manter a amizade é importante”, declarou Dada ao frisar que o casal não está mais junto.

Eles se conheceram antes do Carnaval de 2019, quando ambos tinham 22 anos. A partir daquele momento, passaram a compartilhar a vida. Antes de conhecê-la, Fábio já era amigo de Romário e do irmão de Dadá, Romarinho, a ponto de frequentar a casa da família.

Alguns seguidores já haviam identificado uma mudança no comportamento das postagens do casal. Desse modo, criaram a teoria do fim do casamento e fizeram comentários em páginas de fofoca.

Dadá se destaca nas redes sociais por compartilhar conteúdos de maternidade, moda e até treinos para as quase 250 mil pessoas, que acompanham o seu perfil. Ela é fruto do relacionamento de Romário com Danielle Favatto, nome dado, também, à própria filha.

O ex-atacante de 58 anos é pai de outras três mulheres: Moniquinha, de 34 anos, Isabella, de 22, e a caçula Ivy, de 19. No time masculino, Romarinho, de 32 anos.

