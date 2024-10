Santos não terá mudanças e vai manter time base contra o Goiás

O Santos deu mais um passo nesta sexta-feira (4), na sua preparação para o duelo contra o Goiás. As equipes se enfrentam na segunda-feira (7), na Serrinha, às 21h, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fábio Carille não deve promover mudanças.

O treinador comandou um treino tático na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé e deve manter a base da equipe que está invicta há oito rodadas na competição. Além da parte tática, os jogadores titulares do Peixe trabalharam situações de bola parada, enquanto o restante do elenco realizou um treino técnico em campo reduzido.

O Santos ainda tem dois treinos marcados, no sábado e domingo, antes da viagem para Goiânia. Este último deve acontecer pela parte da manhã. Além disso, Carille não terá desfalques por suspensão então deve apostar na sua força máxima.

Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

O Peixe está na segunda colocação com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. Assim, se o time do interior paulista perder sua partida e o Santos vencer, ou até mesmo empatar, assume novamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aliás, o Santos já vai saber se conseguirá assumir a liderança ou não contra o Goiás. O Novorizontino entra em campo antes, quando encara o Amazonas, fora de casa, nesta sexta-feira (5).

