Botafogo tem nove jogadores em fim de contrato; Veja quem são

Nove jogadores do Botafogo estão em fim de contrato com o clube carioca: Eduardo, Gatito Fernández, Adryelson, Rafael, Marçal, Tchê Tchê, Pablo, Jeffinho e Óscar Romero. O vínculo destes jogadores se encerram em dezembro deste ano.

No entanto, o Alvinegro, de acordo com o ‘ge’, negocia a renovação de contrato com apenas um deles até o momento: o meia Eduardo. Ele está voltando de lesão, mas foi um nome importante no início da temporada do Botafogo. O novo vínculo deve ser por pelo menos mais uma temporada.

Por outro lado, Adryelson e Jeffinho estão no clube por empréstimo pelo Lyon e não devem permanecer na equipe para a próxima temporada. É o mesmo caso do zagueiro Pablo, que pertence ao Flamengo.

Rafael, por sua vez, já comunicou que vai se aposentar. O lateral está em fase final de recuperação e pretende atuar ainda como forma de despedida. Marçal, que voltou a atuar com mais frequência, Gatito, que era titular e perdeu a posição para Jhon, porém, é o goleiro reserva imediato e Tchê Tchê, que é o 12° jogador da equipe de Artur Jorge, estão com o futuro indefinido.

Por fim, Óscar Romero. Ele chegou jogando com frequência, porém, perdeu espaço no elenco. Nos últimos dez jogos, ele só atuou em um – entrou nos acréscimos do segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Bahia, no dia 25 de agosto. A situação dele também é indefinida.

