Pai do Gabigol, do Flamengo, celebra: ‘Meu menino voltou a sorrir’

Valdemir, pai de Gabigol, do Flamengo, fez uma publicação em sua rede social na tarde desta sexta-feira onde comemora a felicidade do filho. O atacante voltou a ser titular na equipe carioca e, segundo ele, o jogador voltou a sorrir.

“Meu menino voltou a sorrir… Deus é justo e jamais abandona os seus filhos que lutam com dignidade, seguimos firme e fortes em busca dos nossos objetivos????????????????????????”, escreveu.

Gabigol fez sua quinta partida como titular na temporada na estreia de Filipe Luís como técnico do Rubro-Negro na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida aconteceu na quarta-feira (2), no Maracanã.

Aliás, o jogador chegou a marcar um gol no segundo tempo – comemorou bastante, inclusive com o novo treinador (e ex-companheiro de equipe). No entanto, após análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento.

O atacante, um dos ídolos recentes da história do clube, possivelmente vive seus últimos momentos no time do Flamengo. O contrato entre as partes termina em dezembro deste ano e até o momento não há acordos para uma renovação. Porém, com a lesão de Pedro e a chegada de Filipe Luís, Gabigol volta a ter oportunidades e segue com o futuro indefinido.

Dessa forma, o próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Bahia, no sábado (5), às 19h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro.

