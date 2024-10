Arias, do Fluminense, é convocado para seleção da Colômbia

Autor do gol da vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Cruzeiro, o meia-atacante Jhon Arias foi convocado para defender a Colômbia nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O nome do jogador tricolor está na lista do técnico Néstor Lorenzo, divulgada na última quinta-feira (3) para as partidas contra Bolívia e Chile.

Dessa forma, o primeiro compromisso da seleção colombina na Data Fifa será na próxima quinta-feira (10), às 17h (de Brasília), contra a Bolívia, em La Paz. Depois, então, a equipe joga em casa, contra o Chile. O confronto será na outra terça (15), às 17h30, no Metropolitano Barranquilla.

LEIA MAIS: Fluminense tem dois desfalques certos para clássico com o Flamengo

A Colômbia ocupa a segunda colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A equipe soma 16 pontos após oito partidas disputadas, aliás.

Jhon Arias é um dos grandes nomes da nova geração colombiana. Assim, o jogador foi titular absoluto durante a campanha do vice-campeonato da Copa América nos Estados Unidos, em julho deste ano. Ele fez sua estreia pela seleção nacional em junho de 2022.

Pelo Flu, Arias é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols, além de ser o segundo colocado em assistências, com sete. Ele fica atrás apenas de PH Ganso, que tem oito. A última, aliás, foi exatamente na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quinta (veja abaixo).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.