Grêmio conta com o retorno de dupla de zagueiros aos treinos

Jemerson volta aos treinamentos com o grupo do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)



O Grêmio contou com duas novidades em atividade de preparação para o embate com o Fortaleza. Isso porque os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely foram reintegrados às atividades com o grupo. Mesmo assim, eles não vão estar disponíveis para o duelo com o adversário nordestino, nesta sexta-feira (04/10), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Exatamente por voltarem a ficar à disposição somente no dia do jogo.

Lesões musculares os afastaram dos últimos três jogos da equipe na Série A. Tanto Jemerson como Rodrigo Ely foram flagrados em registros que o Imortal divulgou nas redes sociais. Especificamente participando de uma roda de bobinho, no treino da última quinta-feira (03/10).

Desde o momento que eles se ausentaram dos gramados, no mês passado, o clube não divulgou as razões para serem desfalques. Ou até mesmo a gravidade das contusões. Aliás, 15 dias antes do afastamento, a dupla foi diagnosticada com lesões musculares. Rodrigo Ely sofreu o problema na coxa direita e Jemerson, na esquerda.

Dupla de zagueiros perdeu três compromissos do Grêmio

Em um primeiro momento, Rodrigo Ely iria tentar voltar no confronto com o Bragantino, mas sentiu incômodo muscular ainda no aquecimento e saiu dos relacionados. Jemerson chegou a ser titular, marcou um dos gols do Tricolor Gaúcho no empate com o Massa Bruta, mas precisou de substituição na reta final da partida. Os dois seguiram como baixas na sequência de compromissos.

Por conta das lesões, será necessário que passem por um processo de aprimoramento físico. Com uma evolução deste cenário, a tendência é a de que eles voltam a ser relacionados no compromisso seguinte, diante do Atletico, na próxima quarta-feira (09/10), na Arena MRV. Exatamente jogo atrasado pela sexta rodada da Série A. Pela proximidade com a data Fifa, o Imortal não poderá contar com o volante Villasanti e o atacante Soteldo.

