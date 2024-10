Gonzalo Plata, do Flamengo, é convocado para seleção do Equador

Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, foi convocado para defender a seleção do Equador na pausa da Data Fifa. Dessa forma, ele se junta a um grupo de cinco jogadores que o técnico Filipe Luís não vai poder contar durante este período nos treinamentos. Gerson, Erick Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz e Guillermo Varela são os outros jogadores que também vão defender suas respectivas seleções nesta Data Fifa.

Vale destacar que esse vai ser o primeiro ‘longo’ período de preparação com os jogadores do novo treinador. Apesar deo Flamengo não ter nenhum compromisso oficial por conta da paralisação dos campeonatos para as realizações dos compromissos com as seleções, a equipe enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro dois dias após a volta dos jogadores.

Além disso, o Rubro-Negro tem outro jogo decisivo em breve: enfrenta o Corinthians, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil no dia 20 de outubro. Ou seja, cinco dias depois o fim da Data Fifa.

No Brasileirão, a equipe é a quarta colocada com 48 pontos e ainda sonha com um título brasileiro. O Rubro-Negro está há nove pontos do líder Botafogo, no entanto, ainda tem um jogo a menos que o rival. Logo, a equipe ainda tem 33 pontos em disputa.

Já na Copa do Brasil, o clube carioca está em vantagem no placar, uma vez que venceu o confronto no Maracanã por 1 a 0, com gol de Alex Sandro, na estreia do técnico Filipe Luís. Dessa forma, um empate ou uma nova vitória classifica a equipe para a final da competição. Por outro lado, se o Timão vencer por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

