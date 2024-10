Segurança do Vasco e lateral do Athletico são suspensos pelo STJD

O Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD) puniu Vasco e Athletico pelas brigas após o duelo entre as equipes em São Januário, válido pelo Brasileirão, no dia 26 de agosto. Além disso, Betinho, segurança do Cruz-Maltino, e Fernando, lateral do Furacão, foram suspensos pela Terceira Comissão Disciplinar.

Roberto Barbosa, conhecido como Betinho, pegou 30 dias de suspensão, enquanto Fernando terá de cumprir cinco jogos. Ambos teriam se agredido durante a confusão, ocorrida ao apito final do duelo.

Confira a defesa de ambos

Fernando

“Foi um jogo difícil, clima tenso e no finalzinho teve uma discussão normal do jogo, e o segurança já chega de uma forma que não deveria, na minha visão. Chega empurrando, de uma forma mais agressiva, ele agride o Nikão, Nikão ficou com dor no peito, e os jogadores do Vasco que tiram ele. Se fosse por ele, ele estava ali até agora tentando brigar com a gente. Por um momento cessou a confusão, a gente foi caminhando para o túnel, olho e vejo uma confusão com ele envolvido de novo, chamando o pessoal para a briga. Eu tentei defender meus companheiros, o movimento que eu fiz não pegou, ele resvalou. A todo momento ele estava fazendo gestos, armando base pra gente e inflamando a torcida do Vasco“.

Roberto Barbosa (Betinho)

“O jogo estava muito tenso dentro de campo, e muitas das vezes quando ocorre isso eu corro para a descida do vestiário para não deixar os atletas brigarem para não prejudicar as equipes. Eu desci pela cabine e eu vi o lance na beira do gramado, em que o adversário dá um soco na cara do Piton. Quando o juiz termina a partida, eu entro e vejo os outros atletas correndo atrás do Piton. O que eu fiz, posso até ter me excedido um pouco de força no movimento para separar o Piton, e os jogadores vieram para cima de mim. O zagueiro deles me dá um soco no braço, eu estou de mão aberta. O Nikão tenta me chutar no primeiro episódio e ficam me ameaçando a todo momento. Eu saio, vou até a descida do vestiário e fico distante quando vejo que eles estão saindo primeiro. Fiquei ali vendo os atletas do Vasco para separar. São fatos que acontecem em outro estádio também. Quando me distanciam, eles param no túnel e começam a me ameaçar, vejo que eles tão vindo na minha direção e eu vou até eles: “por que querem brigar?”. Se eu quisesse brigar eu teria dado a volta, o vestiário deles é do lado do nosso. Os atletas querem mostrar pra torcida que estão perdendo, mas estão brigando. O Fernando me dá um soco, não pegou em cheio porque eu esquivei“.

Por maioria dos votos, o Vasco terá de pagar R$ 10 mil – o Furacão, R$ 7,5 mil de multa. Bom salientar que as decisões são de primeiro grau e cabem recurso ao Pleno.

