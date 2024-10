Presidente do São Paulo nega ‘fritura’ de Zubeldía: ‘Super prestigiado’

Casares pensa em ter Zubeldía no comando do São Paulo na próxima temporada - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O presidente do São Paulo, Julio Casares, saiu em defesa do técnico Luis Zubeldía. O argentino passou a ser contestado pela torcida nas redes sociais após as eliminações do Tricolor nos torneios mata-mata, como Copa do Brasil e Libertadores.

Dessa maneira, o mandatário do São Paulo disse que Zubeldía não passa pelo processo de “fritura” nos corredores do clube.

“Não há nenhum tipo de problema. Quando vejo, entre aspas, fritura. Nós nem comemos muita fritura, porque o doutor Eduardo Rauen proíbe (nutrólogo do clube). O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade, e não é por perder uma classificação que está tudo errado. E muitas vezes quando ganha não está tudo certo. O que tem que ter é diálogo”, declarou o presidente, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4).

Técnico do São Paulo foi ventilado no Boca Juniors

Em meio às críticas que vem sofrendo fora de campo, o treinador teve seu nome ventilado no Boca Juniors, que demitiu seu técnico no último fim de semana. Casares deixou claro ainda que o planejamento para 2025 conta com Zubeldía à frente do Tricolor.

“Zubeldía merece a nossa confiança, está super prestigiado, mas claro que futebol é dinâmico. Eu não vejo nenhum tipo de risco neste momento. Ele está trabalhando, foi para Cuiabá, está tudo normal. Eu me surpreendo com essa notícias. Agora, a avaliação do futebol é constante, toda segunda-feira nós fazemos uma avaliação da dinâmica”, afirmou.

No momento, o São Paulo briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está em quinto lugar, com 47 pontos, um a menos que o Flamengo, quarto colocado e que tem um jogo a menos. Assim, Julio Casares também falou sobre o desempenho do time e lembrou que o Tricolor sofreu com muitos problemas de lesão.

“O futebol merece entendimento. Esse ano perdemos Alisson, Pablo Maia, Ferreirinha, jogadores que estavam encaixados no sistema. O Flamengo também perdeu Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, todos perdem. Tem de olhar sempre com tranquilidade”.

O São Paulo enfrenta o Cuiabá neste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

