Nenê descalca o Juventude contra o Vasco pelo Brasileirão

O Juventude coleciona desfalques para o duelo com o Vasco, no próximo sábado, em São Januário. Um deles é o meia Nenê, principal referência do clube na temporada. O jogador conseguiu liberação para resolver problemas pessoais e fica de fora dos relacionados para o confronto no Rio de Janeiro. A informação inicial é da Rádio Caxias.

No Juventude desde o ano passado, Nenê possui 58 jogos com a camisa alviverde. Nesta temporada, até o momento, foram 30 jogos, com dois gols e três assistências.

O confronto contra o Vasco, aliás, será disputado, às 21h, de sábado, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Papo é o 12º colocado, com 33 pontos, com cinco de vantagem para o Corinthians, o primeiro time na zona de rebaixamento.

Nenê pelo Vasco

O meia, aliás, teve duas passagens pelo Vasco em sua carreira. A primeira entre 2015 e 2018, com a conquista do Campeonato Carioca logo no primeiro ano de clube. Depois, retornou em 2021 para ajudar o Cruz-Maltino na campanha de acesso à Série B, que só veio no ano seguinte. Ao total, o meia, afinal, acumula 198 jogos, 64 gols e 50 assistências pelo Gigante da Colina.

