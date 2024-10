Pituca elogia defesa do Santos e pede foco no acesso: ‘Temos mais nove finais’

O Santos só volta a campo na próxima segunda-feira (7), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é contra o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, às 21h (de Brasília). O jogo vai colocar frente a frente a melhor defesa contra um dos melhores ataques da competição.

Afinal, o Peixe levou apenas 20 gols em 29 partidas disputadas. Já o Esmeraldino é o terceiro time que mais balançou a rede adversária, com 36 bolas na rede, atrás justamente do Santos (42 gols) e Ceará (46).

Um dos principais jogadores do elenco santista, o volante Diego Pituca ressaltou o bom trabalho feito pelo sistema defensivo do Peixe. O jogador, que disputou todos os jogos do time nesta Série B, pediu foco nas últimas nove partidas da temporada.

“Acho que estamos bem. Temos a melhor defesa do campeonato, mas temos que agradecer aos atacantes também, que nos ajudam ali atrás. E agora é manter assim para conseguirmos o acesso. Na segunda temos mais uma final. Temos mais nove finais. É fazer um grande jogo lá e conseguir os três pontos”, declarou.

Jogo do primeiro turno salvou emprego do técnico do Santos

No primeiro turno, o Santos venceu por 2 a 0, em jogo que salvou a pele de Fábio Carille. Afinal, o treinador estava na corda bamba por conta de maus resultados.

Além de garantir o emprego do comandante, o triunfo serviu para engatar uma sequência de bons resultados. Isso porque foi a primeira de dez partidas sem derrotas que o Peixe engatou na Série B naquela ocasião. Dessa maneira, nos últimos 19 jogos, o Santos perdeu apenas para Avaí, em casa. No total, são dez vitórias e oito empates.

Em Goiânia, o último embate entre os dois times ocorreu na Série A do ano passado. Com gol de Furch, o Santos venceu por 1 a 0, em jogo da 33ª rodada. No entanto, a vitória acabou não sendo suficiente para a equipe se salvar e, juntamente com o próprio Goiás, caiu de divisão.

