Botafogo amplia recorde histórico de jogadores convocados

Com a convocação de Alex Telles para a Seleção Brasileira, o Botafogo soma sete jogadores chamados para a Data Fifa de outubro. Assim, faz ampliar um recorde histórico desta mesma temporada. Até então, a maior marca de jogadores do Brasil que o clube detinha era quatro, o que aconteceu em 1966.

Naquela ocasião, Manga, Rildo, Gérson e Jairzinho vestiram a camisa da Seleção. A década, aliás, é a mais vitoriosa da história do Botafogo e começou no final dos anos 1950, com Garrincha, Nilton Santos, Didi e Zagallo, que venceram a Copa de 1958, a primeira da Seleção.

O recorde durou 58 anos até esta própria Data Fifa. Os atacantes Luiz Henrique (Brasil) e Savarino (Venezuela), o zagueiro Bastos (Angola) e o goleiro Gatito Fernández (Paraguai) foram convocados em setembro. Desta maneira, o clube igualou marca.

Agora, o centroavante Igor Jesus (Brasil) surgiu como novidade na lista de Dorival Júnior, e o meia Thiago Almada volta à seleção da Argentina após mais de um ano. Por fim, Alex Telles reforça a Seleção após o corte de de Guilherme Arana por lesão. É o terceiro jogador do Alvinegro no grupo brasileiro.

Afinal, o Glorioso é líder do Campeonato Brasileiro e está classificado para as semifinais da Libertadores. Com isso, as boas atuações de seus atletas começam a chamar a atenção e valorizar ainda mais o elenco alvinegro. Não à toa, o clube voltou a ter sua dupla de ataque convocada para a Seleção Brasileira depois de 29 anos.

Jogadores convocados do Botafogo:

Thiago Almada – Argentina

Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles – Brasil

Gatito Fernández – Paraguai

Bastos – Angola

Jefferson Savarino – Venezuela

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.