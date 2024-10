Vasco x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Após 37 dias longe, está na hora do Vasco voltar a São Januário. Neste sábado (5), o Cruz-Maltino recebe o Juventude em seu Caldeirão, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere pelo sistema Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Memphis vive expectativa de ser titular pela primeira vez no Corinthians

Como chega o Vasco

Apesar de estar na semifinal da Copa do Brasil e vivo por vaga na final, o Vasco já não vence há cinco partidas na temporada – perdeu três e empatou duas no período. Para o jogo contra o Juventude, o técnico Rafael Paiva terá um retorno e um novo desfalque.

Afinal, o atacante Rayan cumpriu suspensão diante o Atlético-MG e pode voltar a atuar. Já o volante Mateus Carvalho levou cartão vermelho direto no jogo contra o Cruzeiro, no último domingo (29). Assim, terá de ser ausência contra o Ju. Jair, Paulinho, Estrella, Adson e David seguem fora por lesão.

Coutinho saiu do duelo contra o Galo, na última quarta (2), com dores na coxa. Segundo o próprio, porém, eram apenas cãibras. De todo o jeito, existe cautela quanto ao físico do jogador, com a possibilidade de Payet voltar a ser titular na posição.

O Vasco vem na nona colocação, com 36 pontos, e vislumbra uma vaga na Libertadores, já que vê o Cruzeiro mais de perto. A Raposa, que vem em sétimo, perdeu na rodada e já não sabe o que é vencer há quatro rodadas.

Por sua vez, o Cruz-Maltino não vence há três jogos, mas possui duas partidas a menos que a equipe mineira. Dessa forma, caso vença ambas, reduziria a vantagem do Cruzeiro para apenas um ponto, com nove rodadas faltando.

Como chega o Juventude

O zagueiro Zé Marcos e o atacante Lucas Barbosa voltam de suspensão, bem como o técnico Jair Ventura. Todos eles foram desfalques no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, no último domingo. Os jogadores retornam nas vagas de Lucas Freitas e Nenê, respectivamente.

O “Vovô” foi liberado pelo Juventude para resolver problemas pessoais. Falando em ex-vascaínos, o Ju conta com uma dupla candidata à lei do ex. Danilo Boza, zagueiro que atuou no Vasco em 2022, e Gilberto, atacante campeão carioca pelo Cruz-Maltino em 2015, devem ser titulares.

Apesar de estar em 13º, com 33 pontos (três a menos que o Vasco), o Juventude tem péssima campanha como visitante, condição deste sábado. A equipe é a segunda pior atuando fora de casa, com apenas sete pontos (uma vitória) em 14 partidas. O único time pior neste quesito é o Corinthians, que somou seis em 15 jogos.

VASCO x JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 29ª rodada

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: sábado, 05/10/2024, às 21h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Léo), Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Coutinho (Payet); Rayan (Puma ou Jean David), Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Jadson, Mandaca (Luís Oyama); Lucas Barbosa, Edson Carioca (Erick Farias) e Gilberto. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Nailton Júnior De Sousa Oliveira (CE) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.