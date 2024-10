Brasília é derrotado pelo Flamengo e fecha Torneio de Abertura em 4º

No último dia do Torneio de Abertura do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília Basquete perdeu para o Flamengo por 63 x 83, nesta sexta-feira (4/10), no Ginásio Nilson Nelson, e ficou de fora do pódio do evento preparatório. O confronto pelo terceiro lugar da competição, novidade no calendário da temporada 2024/2025, permaneceu equilibrado até o intervalo. Depois, os brasilienses caíram de produção e não acompanharam o ritmo dos cariocas. O time da casa encerrou a participação com uma vitória em quatro partidas e vira a chave para a estreia na liga, em 12 de outubro, contra o Minas, em Belo Horizonte.

Os treinadores optaram por rodar mais os elencos na partida, descansando alguns destaques e dando tempo de quadra para jogadores pouco utilizados. O cestinha foi o ala/pivô Kayo Manfio, com 17 pontos. Para comparação, essa seria a maior pontuação do jogador de 25 anos no NBB, superando os 11 contra o União Corinthians, em 2023. Pelos brasilienses, Lucas Lacerda ajudou com 12 pontos e sete assistências, enquanto Guilherme Magna somou 11.

“Mostramos a nossa cara no campeonato, nossa energia e vontade. Neste último jogo, caiu um pouco a produção, até pelo cansaço, porque foi um campeonato em um período curto, mas a gente quer apresentar muito mais durante a temporada do NBB. O torcedor pode ter expectativa. O foco principal é na liga, agora é descansar e focar na nossa estreia”, discursou o ala Daniel Von Haydin, ao Correio.

A partida encerrou a participação do Brasília no Torneio de Abertura, com uma vitória contra o Botafogo, na fase de grupos, e derrotas para Flamengo e Vasco. Ainda assim, a equipe fez jogos parelhos contra times que disputam na parte de cima da tabela. O saldo é considerado positivo.

“Foi muito bom. Ontem (contra o Vasco), infelizmente, foi por um detalhe, poderíamos estar na final. Ainda assim, tiramos coisas boas do torneio. Colocamos em prática o que trabalhamos nos últimos dois meses e vamos mudar a chave para o NBB. Estamos confiantes e empolgados, sabemos que podemos ir longe. Os dois últimos quartos não representam o que a gente veio jogando e pode jogar”, avaliou o ala Pedro Mendonça.

O dia de competição ainda teve triunfo do Botafogo, por 91 x 55, Contra o Caxias do Sul na disputa pelo quinto lugar. A decisão entre Minas e Vasco está marcada para começar às 20h30. A entrada do público é gratuita, mediante apresentação de ingresso na plataforma Sympla.

Após o Torneio de Abertura, o Brasília terá mais uma semana de treinamentos e descanso antes de viajar para Belo Horizonte, onde enfrenta o Minas, em 12 de outubro, às 18h, pela estreia do NBB. A equipe do Distrito Federal fará os três primeiros jogos fora de casa, em paradas duras contra Bauru e Franca. Volta à capital para jogar com o apoio da torcida no dia 23, quando recebe o São José no Nilson Nelson, às 20h.