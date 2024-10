Alex Telles celebra convocação para Seleção: ‘Quero aproveitar’

O lateral-esquerdo do Botafogo, Alex Telles, foi convocado para a Seleção Brasileira. Ele vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior para os jogos contra Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 23 do Botafogo não escondeu a felicidade.

“Fico triste pelo Arana porque é um grande amigo meu, mas também agora quero aproveitar essa oportunidade e estou muito feliz em voltar para a Seleção”, disse.

Alex Telles já via o Botafogo como uma grande porta devido aos holofotes em meio ao ótimo momento na temporada. Novamente, ele terá que mostrar serviço com a camisa da Seleção.

“Eu sabia que isso podia ser uma consequência boa, jogando no Botafogo, em alto nível como o rapaziada está jogando. Eu sabia que as confinidades podiam vir novamente e isso é uma consequência do trabalho. Então eu estou muito feliz, agora é dar sequência no trabalho e desejar melhoras para o Arana de novo. Mas agora também é focar e poder fazer um bom trabalho lá.”

A Canarinho vai enfrentar o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias. A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP).

Segunda mudança

Na quinta-feira, Dorival precisou chamar Beraldo, do Paris Saint-Germain, para o lugar de Bremer, da Juventus, que se lesionou. Além disso, há o temor pela ausência de Militão, que se machucou em partida do Real Madrid. A CBF, entretanto, ainda não se manifestou sobre o tema.

