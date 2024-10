Grêmio x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Grêmio, 13º colocado do Brasileirão, recebe o Fortaleza que está em terceiro, na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 29ª rodada, a partir das 21h30 (de Brasília). A partida marcará a primeira na Arena com capacidade aumentada desde as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio. Nesse sentido, 32.500 ingressos foram colocados à venda. É a maior do estádio desde as enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa a cobertura às 20h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.