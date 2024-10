Filho de Ronaldo recebe homenagem da namorada

Alexander é segundo filho mais velho de Ronaldo. Além do primogênito Ronald, de 24 anos, o ex-jogador tem as gêmeas Maria Sophia e Maria Alice, de 14 anos.

No fim de setembro, Alexander acompanhou a mãe em uma disputa de fisiculturismo, no Rio de Janeiro. Ela ficou em 4° lugar na competição, que contou com 400 atletas.

“Eu decidi subir na competição porque eu queria subir diferente, com o físico mais cheio, sempre fico muito condicionada. Meu filho foi me assistir, falou que eu estava bem no palco, mas faltou condicionamento. Vou me preparar para o Nacional Masters Brasil em dezembro”, disse Michelle após o evento.

