Atlético vai estrear terceira camisa contra o Vitória em jogo do Brasileirão

O Atlético estreará neste sábado (5) seu terceiro uniforme no jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 ( de Brasília) e será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Aliás, a última vez que o time mineiro usou um terceiro uniforme foi contra o Juventude, ainda com o “all black” de 2023. O novo uniforme foge do padrão tradicional do clube, sendo preto e cinza, com estampa geométrica. O escudo é o mesmo do ano do centenário, com a sigla “CAM”.

Todavia, além disso, o capitão Hulk entrará em campo com uma braçadeira em apoio à campanha do Criança Esperança. Os jogadores também usarão uma faixa, e uma mensagem será exibida no telão antes do apito inicial.

Atlético ocupa a décima colocação

Em campo, O Atlético volta neste sábado (5), às 16h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Vitória em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, comandado pelo técnico Diego Milito, é apenas o décimo colocado, portanto, somando 36 pontos. Está nove pontos atrás do Bahia, o primeiro time no G6.

