América vira o jogo e cola no G4 da Série B

O América mostrou que em seus domínios, o Estádio Independência, vai muito bem. Nesta sexta-feira (4/10), pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro, a equipe venceu o Coritiba de virada, com um placar de 2 a 1. Os paranaenses abriram o marcador com Natanael no primeiro tempo, mas na etapa final, Rodriguinho, com um golaço de falta, e Davó garantiram a vitória para o Coelho.

Com essa vitória, o América segue invicto no Independência neste ano e sobe para a 5ª posição na tabela, de forma provisória. Já o Coritiba permanece com 41 pontos, ocupando a 10ª posição.

Primeiro tempo: Coritiba na frente

O primeiro tempo da partida entre América e Coritiba foi bastante movimentado. O América teve menor posse de bola, com 47%, mas conseguiu finalizar mais vezes, contabilizando 5 finalizações contra 3 do Coritiba. No entanto, a equipe do Coelho não foi eficaz nas conclusões. Em contraste, o Coxa demonstrou a eficiência que faltou ao América nos 45 minutos iniciais e foi para o intervalo em vantagem.

Aos 17 minutos, Josué recebeu a bola no meio de campo, avançou sem marcação e rolou para Natanael. Este, por sua vez, entrou na área e chutou cruzado, acertando o canto direito de Elias e marcando o primeiro gol da partida.

Segundo tempo: América vira

No segundo tempo, o América voltou com uma postura mais ofensiva, tentando pressionar o adversário. Apesar de levar um susto com um chute de Matheus Frizzo, o Coelho se mostrou superior, acumulando diversas chances. Foram dois pedidos de pênalti, uma bola de Brenner que acertou a trave e três finalizações que raspou a trave dos paranaenses.

Porém, aos 23 minutos, veio o gol de empate. Rodriguinho acertou uma linda cobrança de falta, colocando a bola no ângulo de Pedro Morisco. Assim, com o apoio da torcida, o América seguiu em cima, dando trabalho para o goleiro do Coritiba. E de tanto tentar, conseguiu a virada, aos 40. Após um chute de Fabinho que foi na trave, Davó – que entrar oito minutos antes – pegou a sobra e colocu 2 a 1 no placar.

No fim da partida, um susto, Zé Gabriel passou mal e caiu no gramado com um mal-estar. Mas, felizmente, sem maior gravidade.

