Flamengo: Vaza nova camisa número 3 com detalhes em cinza

Vaza terceira camisa do Flamengo nas redes sociais - (crédito: Foto: Reprodução/Coluna do Fla)

Nesta sexta-feira (4), vazou nas redes sociais a nova camisa do Flamengo. O modelo é predominantemente cinza e será o terceiro uniforme do Rubro-Negro na temporada atual.

Aliás, o vazamento ocorreu porque algumas caixas com a camisa foram arrombadas e as peças roubadas no momento em que o material saía da fábrica da Adidas, fornecedora de material esportivo, para o transporte. A informação é do canal Coluna do Fla.

O lançamento oficial do uniforme está marcado para o dia 11 de outubro, na próxima sexta-feira. Em campo, o Flamengo ocupa a quarta posição no Brasileirão, com 48 pontos. A equipe jogará neste sábado contra o Bahia, fora de casa.

