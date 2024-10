Ex-goleiro da Ponte Preta morre aos 37 anos

O ex-goleiro Daniel Guimarães, vice-campeão da Copa Sul-Americana pela Ponte Preta, em 2013, morreu nesta sexta-feira, aos 37 anos, vítima de um câncer. Ele recebeu o diagnóstico da doença em 2021, quando descobriu um tumor na região do retroperitônio.

Na época do laudo, Daniel interrompeu a carreira, mas voltou um ano e meio depois. Porém, acabou encerrando sua passagem pelo Nacional, de Portugal, para focar no tratamento, em 2023. Ele disputou seis temporadas pelo clube português, com 116 jogos disputados.

Posteriormente ao anúncio da morte do goleiro, o Nacional fez uma postagem nas redes sociais para lamentar a morte e declarar luto.

" (Daniel) Foi adorado por muitos e admirado por todos, mesmo pelos mais diferentes adversários que defrontou. Com toda a sua coragem e resiliência, deixou sempre uma imagem de guardião lutador, dentro e fora dos relvados. Demonstrou sempre uma enorme dedicação e paixão ao nosso Nacional, marcando presença em alguns feitos históricos, deixando agora a nossa Família Nacionalista incomparavelmente mais pobre. À família e amigos, o CD Nacional apresenta as mais sentidas condolências, extensivas a todos os nacionalistas", homenageou o clube português. Casado com Carol Guimarães, Daniel deixa dois filhos: Davi, de seis anos, e Clara, que, em breve, faz três anos. O velório e o sepultamento foram nesta sexta-feira (04), no Cemitério da Saudade, na Vila Santa Maria, em Timóteo, Minas Gerais. Carreira de Daniel Guimarães Daniel Guimarães iniciou a carreira no América-MG, em 2006. Posteriormente, ele passou por América-RN e Red Bull Brasil. O goleiro chegou a Ponte Preta em 2013. Foram nove jogos e a participação junto ao elenco vice-campeão da Copa Sul-Americana. Ele também conseguiu o acesso para a Série A com a equipe em 2014.