Botafogo-PB x Remo: escalações, onde assistir e arbitragem

Botafogo-PB e Remo se enfrentam neste sábado (5), às 17h30 (horário de Brasília), no Almeidão, pela sexta e última rodada dos quadrangulares da Série C. As equipes estão em situações opostas no duelo, já que o os donos da casa, já eliminados, estão apenas cumprindo tabela. Enquanto isso, o Leão Azul já está classificado para a Série B de 2025, mas busca a primeira colocação do Grupo A para disputar o título da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol+ e DAZN.

Como chega o Botafogo-PB

Sem vencer na segunda fase, o Belo é o lanterna do Grupo A com apenas dois pontos, e não tem mais chances de classificação. Com isso, joga a próxima partida em casa apenas para cumprir tabela. O técnico Evaristo Piza não poderá contrar com Jô e Thallyson para o duelo, já que o atacante foi expulso na última rodada e o voltante recebeu o terceiro cartão amarelo. Reniê volta a ser opção e está à disposição do treinador.

Como chega o Remo

O Clube de Periçá conquistou o objetivo principal da temporada e se classificou antecipadamente para a Série B de 2025 na rodada passada. O Remo está na segunda colocação do Grupo A, com o mesmo número de pontos do líder Volta Redonda (9). Apesar do acesso conquistado, o time de Belém quer assumir a ponta para disputar o título. Para o duelo decisivo, o técnico Rodrigo Santana poderá contar com o atacante Pedro Vitor, que cumpriu suspensão. Todos os titulares estarão à disposição do treinador.

BOTAFOGO-PB X REMO

Série C-2024 – 6ª rodada

Data e horário: 05/10/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa (PB)

BOTAFOGO-PB: Dalton; Lenon, Wendel Lomar, Romércio (Reniê) e Evandro; Lídio, Gama, Bruno Leite e Vinícius Leite; Joãozinho e Henrique Dourado. Técnico: Evaristo Piza

REMO: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Sávio; Diogo Batista, Jaderson, Giovanni Pavani e Raimar; Pedro Vitor, Ytalo e Marco Antônio (Rodrigo Alves). Técnico: Rodrigo Santana

Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)

Assistentes: Fernanda Kruger (FIFA/MT) e Gislan Antonio Garcia da Silva (MT)

VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)