Fórum debaterá regulamentação para as casas de apostas digitais no Brasil

Entre os assuntos mais debatidos no Brasil nos últimos meses, as casas de apostas, conhecidas como Bets, serão tema do 1º Fórum de Apostas Digitais, que acontecerá no dia 15 deste mês, na Fecomércio do Rio de Janeiro.

O evento planeja debater a regulamentação e os novos desafios para as casas de apostas digitais no país. O Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, e o presidente da Comissão de Jogos, Apostas e Jogo Responsável da OAB/SP, Luiz Felipe Guimarães Santoro, estarão entre os palestrantes presentes.

Todavia, um estudo recente realizado pela Fecomércio de Pesquisas e Análises revelou que o gasto anual com apostas online ultrapassa os R$ 2 bilhões somente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa quantia assustadora equivale a dois Natais e meio.

Aliás, uma pesquisa feita entre 18 e 20 de setembro ouviu 1.076 pessoas. Dentre elas, quase 25% já participaram de apostas online. A maior motivação para 67% dos entrevistados é a possibilidade de ganhar dinheiro rapidamente, enquanto 23% jogam por diversão.

No entanto, um relatório do Banco Central mostra que, em agosto deste ano, as casas de apostas online receberam cerca de R$ 3 bilhões de beneficiários do Bolsa Família em todo o país. Das 5 milhões de pessoas que recebem o benefício, a média gasta por apostador foi de R$ 100.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.