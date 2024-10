Adriano Imperador reúne família e ‘quebra’ web com semelhança

O ex-jogador Adriano Imperador mostrou sua ‘corte’ em uma foto publicada em seu Instagram, na última quinta-feira (03). O registro traz seus três filhos, assim como seu irmão e sua sobrinha.

O ídolo do Flamengo e da Inter de Milão é pai de Adriano, de 17 anos, atualmente jogador do Serrano Footbal Club, e de Sophia, de 15 anos, ambos do relacionamento com Danielle Carvalho. Ele tem ainda a caçula Lara, de 10 anos, fruto da relação com a ex-namorada, a dentista Renata Fontes.

O registro publicado por Adriano Imperador foi feito durante o aniversário de Serena, filha de Thiago Ribeiro, irmão do ex-jogador. Ela completou seis anos no dia 23 de setembro. Logo depois da publicação, muitos internautas brincaram nos comentários sobre a semelhança dos presentes na foto.

“Didicoverso”, disse um.

“Sua filha é você de peruca, Adriano”, disse outro.

“Nem xerox aguenta és”, brincou mais um.

Aos 42 anos, Adriano Imperador terá uma partida de despedida do futebol no Maracanã. O jogo será entre Flamengo e Inter de Milão e acontece no dia 15 de dezembro, com o ex-atacante atuando um tempo em cada time. Ele convidou ex-companheiros das duas equipes para o evento.

