Em jogo eletrizante, CRB vence o Paysandu e deixa o Z4 da Série B

Em um grande duelo na briga contra o rebaixamento, o CRB derrotou a equipe do Paysandu pelo placar de 3 a 2 e se afastou do Z4. O jogo ocorreu nesta sexta-feira (4) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e valeu pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Papão abriu o marcador com um gol de Jean Dias, mas o time alagoano virou o jogo para 3 a 1, com gols de Anselmo Ramón, Hereda e Facundo Labandeira Castro. Assim, o Paysandu se lançou ao ataque e fez rapidamente o segundo gol, mas o time mandante segurou o placar e saiu vitorioso.

Veja também: América vira o jogo e cola no G4 da Série B

Aliás, o jogo marcou o reencontro do Paysandu com seu antigo comandante, Hélio dos Anjos, atualmente no CRB. Ele foi demitido há cerca de um mês após uma série de resultados negativos pelo Papão.

Classificação e próximos jogos de CRB e Paysandu

Desse modo, com o resultado, o CRB chega agora aos 33 pontos e deixa a zona de rebaixamento, ocupando atualmente a 14ª colocação na tabela. Já o Paysandu caiu para a 15ª posição, permanecendo com os mesmos 33 pontos.

Todavia, agora o Paysandu retorna a campo para medir forças contra a Chapecoense, na quarta-feira, dia 9, a partir das 21h (de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém. No entanto, por outro lado, o CRB joga na próxima segunda-feira, dia 14, diante do Guarani, também às 21h, no Estádio Brinco de Ouro. Os jogos serão válidos, portanto, pela 31ª rodada da Série B.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.