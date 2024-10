Marta visita jogadora da Seleção em sessão final de quimioterapia

Diagnosticada com câncer em abril deste ano, a jogadora da Seleção Brasileira Luana Bertolucci terminou suas sessões de quimioterapia na última quinta-feira (03). Para comemorar o momento, ela recebeu a visita especial de suas companheiras de Orlando Pride, dos Estados Unidos, incluindo Marta.

Assim como a Rainha, as também brasileiras Adriana Silva, Angelina e Rafaelle estiveram no hospital na última sessão de quimioterapia de Luana Bertolucci. Ela luta contra um Linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático. O encontro foi registrados por elas nas redes sociais. Além disso, a jogadora de 31 anos, tocou o ‘sino da esperança’.

“Ultima quimio. Obrigada por todas as orações e mensagens recebidas. Um passo importante nessa batalha, agora esperar para fazer mais uma bateria de exames no começo de novembro. Sigo com coração transbordando gratidão e cheio de muita fé para o que o futuro reserva”, escreveu Luana. que também já defendeu Corinthians e PSG.

Veja o momento: Uma publicação compartilhada por National Women’s Soccer League (@nwsl) Luana está afastada dos gramados desde o diagnostico da doença. Na época, contudo, a jogadora estava na lista de convocadas por Arthur Elias para a disputa da She Believes. Porém, precisou deixar o grupo durante à data Fifa. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.