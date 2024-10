Ferroviária x Ypiranga: escalações, onde assistir e arbitragem

A Ferroviária enfrenta o Ypiranga neste sábado (5), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, pela sexta e última rodada dos quadrangulares da Série C. Quem vencer, garante o acesso à Série B. A Locomotiva tem o mesmo número de pontos do líder e vice-líder do Grupo B, mas perde no saldo de gols. Enquanto isso, o Canário Verde está na lanterna, com seis, mas também tem chances de classificação e até mesmo de terminar em primeiro na tabela, a depender dos resultados. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol+ e DAZN.

Como chega a Ferroviária

Na terceira colocação do Grupo B, com sete pontos, a Ferroviária poderia ter garantido a classificação nas últimas duas rodadas, mas perdeu os confrontos para Athletic e Londrina, adiando o objetivo. Agora, uma vitória em casa leva a Locomotiva para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Juninho, artilheiro do time na competição, deixou o campo com dores na última rodada e não deve ser utilizado na decisão.

Como chega o Ypiranga

A equipe do Rio Grande do Sul chega com uma derrota e uma vitória nos últimos dois jogos. Apesar de ocupar a lanterna do Grupo B, que está embolado, pode se classificar para a Segundona e ainda disputar o título da Série C. Para isso, precisa vencer seu confronto e torcer para que Athletic e Londrina empatem no outro duelo. O técnico Thiago Carvalho tem uma baixa na equipe, mas também conta com reforço. Heitor recebeu o terceiro cartão amarelo e não estará à dispoção. Mas a boa notícia é que o volante Caio Mello retorna após cumprir suspensão.

FERROVIÁRIA X YPIRANGA

Série C-2024 – 6ª rodada

Data e horário: 05/10/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Saulo; Weverton, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Igor Fernandes; Ricardinho, Xavier, Cássio Gabriel e Zé Mateus (Thayllon); Carlão e Vitor Barreto. Técnico: Júnior Rocha

YPIRANGA: Allan; Gedeílson, Fernando, Mendonça e Willian Gomes; Anderson Uchôa, Caio Mello e Alisson Taddei; Jhonatan Ribeiro, Zé Vitor (Edson Cariús) e Mirandinha (Fabrício). Técnico: Thiago Carvalho

Árbitro:Ramon Abatti Abel (FIFA – SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

