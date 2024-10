Geromel destaca vitória do Grêmio: ‘Importante é ganhar em casa’

Em seus últimos momentos como jogador, o zagueiro Geromel destacou a vitória do Grêmio sobre o Fortaleza, nesta sexta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão. O defensor vibrou com os três pontos e ressaltou o triunfo dentro de seus domínios.

“O importante é ganhar em casa, dar alegria para o torcedor, que vem aqui, prestigia, apoia, em um ano tão difícil para o povo gaúcho. Vamos seguir trabalhando para dar o melhor para eles. A gente sabe da dificuldade do jogo. O Fortaleza compete muito e é muito bem treinado. Todos correram e lutaram, então estamos de parabéns. A gente não se prepara do dia para noite. Fico feliz de ter correspondido e a gente ter conseguido a vitória”, destacou.

O Grêmio, aliás, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro em casa após três jogos consecutivos sem vitórias. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho agora soma 35 pontos, na 11ª colocação e se distancia da zona de rebaixamento, sete de diferença para o primeiro dentro do Z4 do Brasileirão.

A próxima partida do Grêmio, afinal, já será nesta quarta-feira, a partir das 19h30, diante do Atlético-MG, fora de casa, em jogo atrasado do Brasileirão ainda da época da enchente. Em seguida, tem clássico contra o Internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.